MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı
GeriFutbol Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye corona virüs için geçmiş olsun mesajı
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin basketbol takımında ortaya çıkan corona virüs belirtilerinin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin basketbol takımında çıkan corona virüs belirtilerinin ardından Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi.

Trabzonspor, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Trabzonspordan Fenerbahçeye corona virüs için geçmiş olsun mesajı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle