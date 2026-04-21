Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya resmi teklif! Bedelsiz transfer olabilir

Trabzonspor'da kiralık kaleci Andre Onana'nın yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadrosunda olması beklenmiyor.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Benim dileğim önümüzdeki sezon kalecimizin yerli olması. Ancak bu benim verebileceğim bir karar değil, son karar Fatih Tekke'nindir. Hocamız nasıl istiyorsa öyle olacak" açıklamasında bulunmuştu.

TARIK ÇETİN'E RESMİ TEKLİF!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tarık Çetin ile temasa geçerek 29 yaşındaki file bekçisine resmi teklifini iletti.

Geçtiğimiz yaz alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşme imzalayan ve Mayıs sonu itibarıyla serbest kalacak olan Tarık Çetin'in teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe bu transferden bonservis bedeli kazanamayacak.

KARİYERİ

Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve 2018/19 sezonunda kiralık olarak Karagümrük forması giyen Tarık Çetin, 2019 yazında bonservisiyle birlikte Rizespor'a transfer olmuştu. Karadeniz ekibiyle 6 sezonda 88 maça çıkan Tarık, 20 maçta kalesini gole kapatırken kalan maçlarda ise 112 gol yedi.

Bu sezon başında geri döndüğü Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 1 Türkiye ve 1 Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 maçta görev yapan Tarık, 1 maçta kalesini gole kapattı, diğer üç maçta ise 4 gol yedi.