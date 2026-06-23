Trabzonspor'dan Felipe Augusto yerine bedelsiz santrfor hamlesi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bamba Dieng transferi için yeniden harekete geçti.

Beinsports'un aktardığı Aliou Tounde'nin haberine göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Augusto’nun olası ayrılığına karşı alternatiflerini değerlendirirken, Senegalli golcüyü önemli bir fırsat olarak görüyor.

BEDELSİZ TRANSFER OLABİLİR

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Lorient ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu, bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek. Bu durum, Trabzonspor açısından transferi cazip hale getiriyor.

FATİH TEKKE BEĞENİYOR

Geçen sezon Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda oynadığı 25 maçta 15 gol kaydeden Bamba Dieng, dikkat çeken bir performans sergiledi.

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2026 Dünya Kupası’nda Senegal Milli Takımı ile mücadele eden oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke’nin beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

TEMAS KURULDU

Trabzonspor yönetiminin oyuncunun çevresiyle yeniden temas kurduğu ve transferde rakiplerinin önüne geçmek için imza parası teklif edebileceği kaydedildi.