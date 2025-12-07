Trabzonspor'dan Ernest Muçi fırtınası: Seriye bağladı, 15 yıl sonra bir ilke imza attı!

Haberin Devamı

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, son haftalara damgasını vuruyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Muçi, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

GALİBİYETTE YILDIZLAŞTI

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleye Karadeniz ekibi 2. yarıya fırtına gibi girdi. Bordo-mavililer, 47. dakikada Muçi ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıktı. Oleksandr Zubkov'un ortasında, Ernest Muçi gelişine harika vurdu ve İzmir'de farkı 2'ye çıkardı.

BANIYA'YI UNUTMADI

Ernest Muçi, attığı bu golün ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren takım arkadaşı Rayan Baniya'yı unutmadı.

SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Arnavut yıldız, Başakşehir filelerine 2, Konyaspor ağlarına ise 1 gol bırakmıştı.

15 YIL SONRA İLK KEZ

Ernest Muçi, 15 yıl sonra ilk kez üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

PERFORMANSI 'GÖZ' KAMAŞTIRDI

Göztepe karşısında Muçi;

Topla buluşma: 52

Pas: 29/33 (%88)

Uzun pas: 2/2

Kilit pas: 2

Şut: 4/6

Gol beklentisi: 0.76

Aldığı faul: 1

Uzaklaştırma: 1

Pas arası: 1

İkili mücadele: 4/6

Hava topu: 2/2

Engellediği şut: 1

Top kazanma: 4

RAKAMLARI

Bu sezon bordo-mavili forma ile ligde 11 maça çıkan Muçi, 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi.