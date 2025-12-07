×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan Ernest Muçi fırtınası: Seriye bağladı, 15 yıl sonra bir ilke imza attı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ernest Muçi#Göztepe
Trabzonspordan Ernest Muçi fırtınası: Seriye bağladı, 15 yıl sonra bir ilke imza attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 22:20

Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, gollerine İzmir'de de devam etti. Göztepe deplasmanında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren 24 yaşındaki futbolcu, kişisel rekorunu altüst etti.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, son haftalara damgasını vuruyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Muçi, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

GALİBİYETTE YILDIZLAŞTI

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleye Karadeniz ekibi 2. yarıya fırtına gibi girdi. Bordo-mavililer, 47. dakikada Muçi ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Muçi bir kez daha sahneye çıktı. Oleksandr Zubkov'un ortasında, Ernest Muçi gelişine harika vurdu ve İzmir'de farkı 2'ye çıkardı.

Gözden KaçmasınGöztepe 1-2 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Göztepe 1-2 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

BANIYA'YI UNUTMADI

Ernest Muçi, attığı bu golün ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren takım arkadaşı Rayan Baniya'yı unutmadı.

Trabzonspordan Ernest Muçi fırtınası: Seriye bağladı, 15 yıl sonra bir ilke imza attı

Haberin Devamı

SERİYE BAĞLADI

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol atan Ernest Muçi, Türkiye kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Arnavut yıldız, Başakşehir filelerine 2, Konyaspor ağlarına ise 1 gol bırakmıştı.

15 YIL SONRA İLK KEZ

Ernest Muçi, 15 yıl sonra ilk kez üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Trabzonspordan Ernest Muçi fırtınası: Seriye bağladı, 15 yıl sonra bir ilke imza attı

PERFORMANSI 'GÖZ' KAMAŞTIRDI

Göztepe karşısında Muçi;

Topla buluşma: 52
Pas: 29/33 (%88)
Uzun pas: 2/2
Kilit pas: 2
Şut: 4/6
Gol beklentisi: 0.76
Aldığı faul: 1
Uzaklaştırma: 1
Pas arası: 1
İkili mücadele: 4/6
Hava topu: 2/2
Engellediği şut: 1
Top kazanma: 4

RAKAMLARI

Bu sezon bordo-mavili forma ile ligde 11 maça çıkan Muçi, 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ernest Muçi#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!