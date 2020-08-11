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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Eren Bülbül mesajı

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Trabzonspor'dan Eren Bülbül mesajı
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Trabzonspor, sosyal medya hesabı üzerinden, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için paylaşım yaptı.

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Divan üyemiz Suat Gürkök'ün kardeşi, eski yöneticimiz Can Gürkök'ün babası, eski yöneticimiz Tanju Akıncıoğlu'nun dayısı divan üyemiz Süleyman Sırrı Gürkök'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Süleyman Sırrı Gürkök'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

- Şehit Eren Bülbül de anıldı

Öte yandan, bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak, "Üç yıl oldu Eren. Seni unutmayacağız. İyi ki varsın." ifadesini kullandı.

Trabzonspordan Eren Bülbül mesajı

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