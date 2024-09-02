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Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması! Eyüpspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...

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#Trabzonspor#Enis Destan#Süper Lig
Trabzonspordan Enis Destan açıklaması Eyüpspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 15:04

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.

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Trabzonspor Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Eyüpspor karşılaşmasının son dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda ikas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Enis Destan#Süper Lig

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