Trabzonspor'dan Emirhan Eraslan hamlesi! Ahmetcan Kaplan'ın yerine...

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Naci Ünüvar ile anlaşmaya varan ve genç futbolcuyu şehre getiren Trabzonspor, Umut Bozok transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Golcü futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi ve sözleşme için son görüşmeler yapıldıktan sonra transfer resmiyet kazanacak.

AHMETCAN KAPLAN'IN YERİNE EMİRHAN ERASLAN

Altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'a gönderek Trabzonspor, sol stoper boşluğunu İsviçre ekibi Basel'in 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan Eraslan ile dolduruyor.

Vole'nin haberine göre Basel ile anlaşan Bordo-mavili yönetim, Emirhan Eraslan'a 3 yıllık sözlkeşme teklif etti. Genç oyuncunun menajeri son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet edildi.