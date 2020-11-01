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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür! "Verdiği katkılardan dolayı..."

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Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür! "Verdiği katkılardan dolayı..."
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Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

 

Trabzonspordan Eddie Newtona teşekkür Verdiği katkılardan dolayı...

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