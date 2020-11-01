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Trabzonspor'dan Eddie Newton'a teşekkür! "Verdiği katkılardan dolayı..."
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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