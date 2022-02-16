Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara anlamlı jest

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Eski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılarEski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılar#Honduras
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklifOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif#Oğuzhan Koç
Mehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizideMehmet Günsür ile kızı Cloe Günsür aynı dizide#Mehmet Günsür
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara anlamlı jest

#Trabzonspor#Diyarbakır#Diyarbakır Inter Akademi
Trabzonspor’dan Diyarbakırlı genç futbolculara anlamlı jest

Süper Lig lideri Trabzonspor, 1-4 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen futbol turnuvasına katılarak şampiyon olan Diyarbakır Inter Akademi’nin genç futbolcularına spor malzemesi hediye ederek anlamlı bir harekette bulundu.

Haberin Devamı

Mont, forma ve diğer spor malzemelerinden oluşan kulübün lisanslı ürünleri, bordo-mavili kulüp tarafından Diyarbakır’a gönderilerek 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan 40 sporcuya dağıtıldı. Forma ve spor malzemelerini giyerek kulübün tesisleri önünde poz veren genç futbolcular, anlamlı davranışından dolayı Karadeniz ekibine teşekkür etti.

Trabzonspor’a teşekkür mesajı

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve scout sorumlusu Fethi Türkoğlu başta olmak üzere Trabzonspor kulübüne ve Trabzon halkına teşekkür eden Diyarbakır Inter Akademi’nin açıklamasında bu davranışın iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğine de dikkat çekildi. Açıklamada, “Özel bir futbol turnuvasına katılmak üzere gittiğimiz ülkemizin futbol şehri Trabzon’da bizi bağrına basarak her türlü ilgiyi gösteren ve daha sonra genç oyuncularımız için kulübün lisanslı ürünlerinden oluşan spor malzemelerini Diyarbakır’a kadar göndererek anlamlı jestte bulunan Trabzonspor’un bu davranışı bizleri son derece mutlu etmiştir. Trabzonspor Asbaşkanı sayın Ertuğrul Doğan, Fethi Türkoğlu hocamız başta olmak üzere Trabzon halkına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Diyarbakır#Diyarbakır Inter Akademi

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme