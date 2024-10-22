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Trabzonspor'dan dikkat çeken istatistik! 11 sezon sonra bir ilk...

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#Beşiktaş
Trabzonspordan dikkat çeken istatistik 11 sezon sonra bir ilk...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 12:11

Trendyol Süper Lig'de haftayı 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, bu sezon savunma performansıyla dikkati çekti.

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Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.

Karadeniz ekibi, en son 2013-2014 sezonunda yine kalesinde 6 gol görmüştü.

Bordo-mavililer, bu sezon 5 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda da bulunuyor.

DİĞER SEZONLAR

Trabzonspor, ilk 8 haftalara bakıldığında 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda 10, 2020-2021 sezonunda 15 gol yedi.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonu ile geçen sezon kalesinde 11'er gol gördü.

GOL YEMEDEN 4 MAÇ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 lig maçının 4'ünde gol yemezken, 2 maçta 1'er, 2 maçta da 2'şer kez topu filelerinden çıkardı.

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Bordo-mavililer; 0-0 tamamlanan Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçları ile 1-0 kazandığı RAMS Başakşehir karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatamadığı maçlarda, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'la 1-1, Bellona Kayserispor'la ise 2-2 berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

 

 

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#Beşiktaş

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