Trabzonspor'dan Diego Costa için sürpriz transfer teklifi iddiası!

İspanyol gazetesi AS, Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddiada bulundu… Trabzonspor'un Diego Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk teklif yaptığı kaydedildi. Ancak Diego Costa'nın bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Golcü oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği ancak olumlu geri dönüş olmadığı belirtildi. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde...

Diego Costa'nın ismi Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılmıştı. İngiliz basını ise golcü oyuncunun Türkiye ve Brezilya'dan transfer teklifleri aldığını ama İngiltere'de oynamak için bu teklifleri geri çevirdiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFERE HIZ VERDİ

Öte yandan bordo-mavili takımın bir süre önce gündemine aldığı Benfica'nın 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'nun satın alma opsiyonu ile kiralanmasında önemli mesafe kat edildi.

Oyuncuyla rakamsal konularda anlaşan Bordo-Mavililer'in, Portekiz kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonu maddesini değiştirmek için çaba sarf ettiği de öğrenildi. Bu arada orta saha için Enzo Perez ile anlaşmayan Bordo-Mavililer Sampdoria forması giyen Jakup Jankto ve Albin Ekdal için teklif yapmıştı.

İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için Trabzonspor'un şartları zorladığı öğrenildi.. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken oyuncunun kulübünden ayrılmak istediğini belirtti.

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