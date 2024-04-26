Trabzonspor'dan çifte transfer: Barisic ve Lundstram

Güncelleme Tarihi:
Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatma hedefinde olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor.
Daha önce bu sezonu Standard Liege'den Gaziantep FK'da kiralık geçiren Denis Draguş ile anlaşmaya varan Bordo-mavili kulübün İskoçya devi Rangers'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Borna Barisic ve John Lundstram ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram bu sezon 49 maça 2 gol ve 7 asistle oynarken 31 yaşındaki sol bek Barisic 32 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.