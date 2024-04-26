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Trabzonspor'dan çifte transfer: Barisic ve Lundstram

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#Transfer#Borna Barisic#Lundstram
Trabzonspordan çifte transfer: Barisic ve Lundstram
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 18:37

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Rangers'tan sezon sonunda ayrılacak iki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

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Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatma hedefinde olan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor.

Daha önce bu sezonu Standard Liege'den Gaziantep FK'da kiralık geçiren Denis Draguş ile anlaşmaya varan Bordo-mavili kulübün İskoçya devi Rangers'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Borna Barisic ve John Lundstram ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram bu sezon 49 maça 2 gol ve 7 asistle oynarken 31 yaşındaki sol bek Barisic 32 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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