Trabzonspor’dan Caulker sürprizi - Son Dakika Transfer Haberleri
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Caulker...
,,trTrabzonspor Beşiktaş'ın listesindeki Steven Caulker'le temas sağladı. Yöneticilerin bonservisi elinde bulunan İngiliz stoper ile İstanbul'da bir araya geldiği iddia edildi.
Caulker'in düşünmek için süre istediği belirtilirken, Beşiktaş'la da görüşen tecrübeli yıldızın Trabzonspor'un teklifine oldukça sıcak yaklaştığı ifade edildi.
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