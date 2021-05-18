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GeriFutbol Trabzonspor’dan Caulker sürprizi - Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Trabzonspor’dan Caulker sürprizi - Son Dakika Transfer Haberleri

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Trabzonspor’dan Caulker sürprizi - Son Dakika Transfer Haberleri

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Caulker...

,,trTrabzonspor Beşiktaş'ın listesindeki Steven Caulker'le temas sağladı. Yöneticilerin bonservisi elinde bulunan İngiliz stoper ile İstanbul'da bir araya geldiği iddia edildi.

Caulker'in düşünmek için süre istediği belirtilirken, Beşiktaş'la da görüşen tecrübeli yıldızın Trabzonspor'un teklifine oldukça sıcak yaklaştığı ifade edildi.

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Trabzonspor’dan Caulker sürprizi - Son Dakika Transfer Haberleri

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