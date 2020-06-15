MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan CAS'a 28 sayfalık itiraf!
GeriFutbol Trabzonspor'dan CAS'a 28 sayfalık itiraf!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan CAS'a 28 sayfalık itiraf!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'dan CAS'a 28 sayfalık itiraf!
Abone Olgoogle-news

Birçok belge ve döküman ile desteklenen 28 sayfalık dosyada kulübün ekonomik atılımlarıyla FFP kurallarına uymak adına gösterilen hassasiyete vurgu yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa’dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) resmi başvurusunu iletti. Kararın açıklanmasının ardından 10 gün içinde itiraz hakkı bulunan bordo mavililer yapılan yoğun hazırlıkların ardından süre dolmadan itirazını gerçekleştirdi.

HOSSEINI'NİN ACI GÜNÜ

Trabzonsporlu Majid Hosseini’nin dedesi Hassan Ghaem Magham geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Bordo mavili kulüpten yayımlanan taziye mesajında “Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hassan Ghaem Magham’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

21 GÜNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Hazırlanan 28 sayfalık dosyaya birçok belge de eklenirken kulübün ekonomik olarak gerçekleştirdiği atılımlarla Finansal Fair Play kurallarına uymak için gösterilen hassasiyete vurgu yapıldı. CAS, Trabzon’un itirazını 21 gün içinde değerlendirecek. Bordo mavililerin başvurusunun kabul edilmesi durumunda hem kulüpten hem de UEFA’dan yeni savunma talep edilecek.

 

Trabzonspordan CASa 28 sayfalık itiraf

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle