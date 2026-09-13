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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz bombası! Galatasaray derbisinde takımın başında olabilir

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#Süper Lig#Trabzonspor#Burak Yılmaz
Trabzonspordan Burak Yılmaz bombası Galatasaray derbisinde takımın başında olabilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 14:51

Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra birçok teknik direktörle görüşmede bulunan Trabzonspor'un son olarak Burak Yılmaz'la da temasa geçtiği ve genç hocanın Galatasaray derbisinde takımın başında yer alabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı.

Fatih Tekke sonrası teknik direktörlük görevi için yerli ve yabancı birçok isimle görüşen Bordo-mavililierde sürpriz bir isim ön plana çıktı.

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BURAK YILMAZ'LA İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ!

Tivibu Spor'un haberine göre; Trabzonspor yönetimi, son olarak Gaziantep FK'da görev yapan Burak Yılmaz ile iki kez görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspordan Burak Yılmaz bombası Galatasaray derbisinde takımın başında olabilir

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Hüseyin Çimşir yönetiminde 2 maçı geride bırakan ve teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak isteyen Karadeniz ekibinin, takımın başına geçecek yeni çalıştırıcıyı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

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Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Burak Yılmaz, futbolculuk döneminde iki farklı dönemde toplamda 4 yıl formasını terlettiği Trabzonspor'a bu kez teknik direktör olarak dönecek.

Trabzonspordan Burak Yılmaz bombası Galatasaray derbisinde takımın başında olabilir

BURAK YILMAZ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2023 yazında kramponlarını asan Burak Yılmaz, teknik direktörlük yolculuğuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladı.

Şenol Güneş'in istifasının ardından 6 maçlığına siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Burak Yılmaz, sonrasında sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırdı.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek.

19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Burak Yılmaz

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