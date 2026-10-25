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Trabzonspor'dan Brandon Boston Jr. hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Brandon Boston Jr.#Fenerbahçe
Trabzonspordan Brandon Boston Jr. hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 12:04

Trabzonspor Basketbol'un, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Brandon Boston Jr. ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

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Eski NBA ve Fenerbahçe oyuncusu Brandon Boston, Avrupa basketboluna dönmeye hazırlanıyor.

BasketNews'in haberine göre, Trabzonspor Basketbol'un geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Brandon Boston Jr. ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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24 yaşındaki oyuncu, NBA normal sezonu başlamadan kısa süre önce serbest bırakılana kadar Chicago Bulls ile sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Los Angeles Clippers ve New Orleans Pelicans formalarıyla geçirdiği dört NBA sezonunda Brandon Boston, maç başına 16 dakikada 7,5 sayı, 2,2 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

Trabzonspordan Brandon Boston Jr. hamlesi

Pelicans ile geçirdiği son NBA sezonu olan 2024-25'te kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşan Boston, maç başına 10,7 sayı, 3,2 ribaund ve 2,2 asist kaydetti.

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Geçen sezon Fenerbahçe Beko formasıyla maç başına 12 dakikada 4,8 sayı ve 1,6 ribaund ortalamaları tutturan Boston, sarı-lacivertliler ile EuroLeague'de Final Four'a çıkmıştı.

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#Trabzonspor#Brandon Boston Jr.#Fenerbahçe

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