Trabzonspor'dan bir transfer daha! Onuralp Çevikkan imzayı attı...

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Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan 17 yaşındaki kaleci Onuralp, yeni takımında yıllık 300 bin TL kazanacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 5 taksit halinde toplam 700.000.-EUR + KDV ödenecektir. Altınordu A.Ş.'ye ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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