Trabzonspor'dan bir Cornelius geçti! Forvet için yeni adaylar...

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Ve Andreas Cornelius Trabzonspor’a veda etti.... Bordo mavili ekibin geçen sezon başında 4 milyon 873 bin Euro bonservis ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısıyla aldığı Cornelius yıllar sonra gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuş kritik dönemlerde attığı gollerle bordo mavili takıma adeta can suyu olmuştu. Süper Lig’de çıktığı 37 maçta 15 gole imza atan 1993 doğumlu futbolcu, bir sezon sonra 6 milyon Euro karşılığında FC Kopenhag’a satıldı.

DÖNMEK İSTEMİŞTİ

Alexander Sörloth’un ardından Trabzonspor’un hücum hattını emanet ettiği ikinci Kuzeyli olan Sörloth tıpkı selefi gibi kulübe büyük katkı ve gelir sağlayarak gitti. Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinde bulunmak üzere dün sabah saatlerinde Trabzon’dan ayrılarak Kopenhag’a geçti. Futbol kariyerine Kopenhag’da başlayan ve Şampiyonlar Ligi play-off müsabakaları sırasında Danimarka ekibinin kendisiyle yeniden temasa geçtiği Cornelius, eski takımına dönmek istediğini Trabzonspor’a bildirmiş bu talebi de yönetim tarafından olumlu karşılanmıştı. Sonrasında iki kulüp 6 milyon Euro’luk anlaşmaya vardı.

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FORVET İÇİN İKİ ADAY DAHA

Trabzonspor Umut Bozok dışında bir forvet daha arıyor... Bordo Mavililer ayrıca Ukrayna ekibi Dnipro-1’de oynayan Artem Dovbyk için görüşmelere başladı. Dripro 25 yaşındaki forvet için 6 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli istedi. Karadeniz ekibi ayrıca Hertha Berlin’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.