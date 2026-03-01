×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan bilet açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Bilet
Trabzonspordan bilet açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 17:44

Trabzonspor, sezon sonuna kadar derbi maçları hariç sabit bilet fiyatı uygulamasına gidildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, sezonun kritik dönemine girilirken tribünlerimizin her zamanki coşkusunu ve gücünü sahaya daha güçlü yansıtabilmek adına bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle derbi müsabakaları hariç;

•Kale arkası tribün biletleri 61 TL,

•Doğu tribün biletleri 161 TL

olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir.

Alınan bu karar, kulübümüzün mevcut ekonomik şartları titizlikle değerlendirilerek; büyük Trabzonspor taraftarının desteğini önceliklendiren bir anlayışla hayata geçirilmiştir. Cefakâr taraftarımızın takımımızla olan güçlü bağını daha da pekiştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Sarunas Jasikevicius şoku Dubaide mahsur kaldıFenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius şoku! Dubai'de mahsur kaldıHaberi görüntüle

Bu düzenleme yalnızca bir fiyat güncellemesi değil; hedeflerimize yürürken camiamızla omuz omuza olma kararlılığımızın somut bir göstergesidir.

Ligde devam eden hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu için ortaya koyduğumuz zirve mücadelesi ve Avrupa kupaları hedefi yolunda takımımızın en büyük itici gücü her zaman olduğu gibi büyük Trabzonspor taraftarıdır.

İnanıyoruz ki taraftarlarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında yer alarak bu yürüyüşe güç katmaya devam edecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Bilet

BAKMADAN GEÇME!