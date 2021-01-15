MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı! "Hazırım..."
GeriFutbol Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı! "Hazırım..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı! "Hazırım..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir için hazırlanan videoyu paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Özdemir'in Trabzonspor forması giyerek Medicalpark Stadyumu'nda sahaya çıkması yer aldı.

Trabzonspordan Berat Özdemir paylaşımı Hazırım...

Paylaşımda, "Biliyorum benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri tırmanan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım." ifadelerine yer verildi.

 

Trabzonspordan Berat Özdemir paylaşımı Hazırım...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle