Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı! "Hazırım..."

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Özdemir'in Trabzonspor forması giyerek Medicalpark Stadyumu'nda sahaya çıkması yer aldı.

Trabzonspor'dan Berat Ayberk Özdemir paylaşımı...



"Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır" 👇 pic.twitter.com/obb5wtkUUY — Spor Arena (@sporarena) January 15, 2021

Paylaşımda, "Biliyorum benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri tırmanan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım." ifadelerine yer verildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...