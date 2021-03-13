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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Berat Özdemir açıklaması!

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Trabzonspor'dan Berat Özdemir açıklaması!

Trabzonspor, Erzurumspor maçı öncesi Berat Özdemir'in sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr Hakan Çelik Berat Özdemir’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, ''Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir’in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir'' sözlerini kullandı.

Trabzonspordan Berat Özdemir açıklaması

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