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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın açıklaması

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#Trabzonspor#Süper Lig#Sergen Yalçın
Trabzonsporda Başkan Ertuğrul Doğandan Sergen Yalçın açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 20:57

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

"TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme hakkında, "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.

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Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında ise "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Başkan Doğan son olarak "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Sergen Yalçın

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