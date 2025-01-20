Trabzonspor'dan ayrıldı, yeni adresi belli oldu!

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1 Temmuz 2023 tarihinde 2.40 milyon euro bonservis bedeliyle Southampton'dan Trabzonspor'a transfer olan Mislav Orsic'in Türkiye macerası beklentilerin uzağında geçmişti.
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen 32 yaşındaki oyuncununun sözleşmesi 1 Ocak 2025 tarihinde feshedilirken Hırvat oyuncunun yeni takımının belli olduğu öne sürüldü.
PAFOS'A TRANSFER OLUYOR
Sportske Novosti'nin haberine göre Mislav Orsic, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a transfer olacak.
Tecrübeli oyuncunun kariyerine ülkesine benzer yerlerde devam etmek istediği belirtilirken Pafos'un kadrosunda bulunan Hırvat oyuncuların bu transferde etkisinin fazla olduğu öne sürüldü.
BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI
1 Ocak 2025 tarihinde sözleşmesi feshedilen Orsic, bu sezon bordo mavili formayla 8 maça çıktı. Bu maçlar boyunca tam 343 dakika bordo mavili formayla sahada kalan yıldız oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.
TRABZONSPOR İLE ÇIKTIĞI MAÇ SAYISI 16
Tam 2 sezon boyunca Trabzonspor'un geniş kadrosunda yer alan Mislav Orsic'in Karadeniz ekibiyle çıktığı maç sayısı ise 16.
32 yaşındaki oyuncunun takımına sağladığı tek gol katkısı ise bu sezonki istatistiği olan 1 asist.