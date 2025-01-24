Trabzonspor'dan ayrıldı, Bodrum FK'ya imza attı!

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Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Ligin 21. haftasında evinde ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Daha önce İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Bardhi." ifadelerine yer verdi.