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Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica, Bundesliga ekibine imza attı

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Union Berlin
Trabzonspordan ayrılan Nenad Bjelica, Bundesliga ekibine imza attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 15:23

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, Bundesliga ekibi Union Berlin'in teknik direktörü oldu.

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Trabzonspor'da geçen sezon göreve başlayan ve bu sezon 8. haftada Adana Demirspor'dan alınan mağlubiyet sonrası görevine son verilen Nenad Bjelica, Bundesliga'da görev yapacak.

Ligde 17. sırada bulunan Union Berlin, Nenad Bjelica ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

NENAD BJELICA: BU MÜCADELEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Resmi imzaların atılmasının ardından düşüncelerini paylaşan Nenad Bjelica; "Union, Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde çok iyi yönetilen bir kulüp. Benim işim takımı zor bir pozisyondan çıkarmak ve güçlü yönlerini yeniden ortaya çıkarmak. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi organize olmuş, aktif, dominant futbolu ve sorumluluk almaya hazır oyuncuları görmek istiyorum. Bundan sonra bu konuda hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu. 

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Kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Union Berlin Başkanı Dirk Zingler ise; "Çeşitli ülkelerde başarıyla çalışmış deneyimli bir teknik direktörü göreve getirdik. Takımımıza nasıl liderlik etmek istediği ve takımımızın nasıl bir futbol oynaması gerektiği konusunda net bir fikri var. Ona güveniyoruz. Kendisine iyi bir başlangıç diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Union Berlin

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