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Trabzonspor'dan Avrupa devlerine transfer çalımı! Anlaşma şartlarını duyurdular

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Noah Saviolo
Trabzonspordan Avrupa devlerine transfer çalımı Anlaşma şartlarını duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 12:36

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor, Portekiz ve İtalyan devlerinin talip olduğu Vitoria SC'nin genç sol kanat oyuncusu Noah Saviolo'yu renklerine bağlamak üzere. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, ilk olarak Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

Genoa'yla sözleşmesi sona eren Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve Köln ile sözleşmesi sona eren Thierry Karadeniz ile de söz kesen Bordo-mavililer, Benfica'dan Sidney Cabral'in transferi için de büyük mesafe kat etti.

Trabzonspordan Avrupa devlerine transfer çalımı Anlaşma şartlarını duyurdular

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Portekiz spor gazetesi Record'un özel haberine göre; Trabzonspor, ismi Benfica ve Roma ile anılan Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo'nun transferi için kulübü Vitoria SC ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

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Trabzonspordan Avrupa devlerine transfer çalımı Anlaşma şartlarını duyurdular

ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor'un bu transfer için Vitoria SC'ye 11,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

Trabzonspordan Avrupa devlerine transfer çalımı Anlaşma şartlarını duyurdular

BENFICA VE ROMA İSTİYORDU

Vitoria SC'nin en çok rağbet gören oyuncularından biri olan Noah Saviolo'ya Portekiz devi Benfica ve İtalyan devi Roma da talip olmuştu.

Roma'nın kısa süre önce Saviolo için 9 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euroyu bulan bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu ancak görüşmelerin ilerlemediği, bu noktada devreye giren Trabzonspor'un rakiplerin saf dışı bırakarak transfere nokta koyduğu ifade ediliyor.

Trabzonspordan Avrupa devlerine transfer çalımı Anlaşma şartlarını duyurdular

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Vitoria SC formasıyla 36 maça çıkan Noah Saviolo, 2 gol - 8 asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Noah Saviolo

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