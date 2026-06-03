Trabzonspor'dan Avrupa devlerine transfer çalımı! Anlaşma şartlarını duyurdular

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, ilk olarak Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan almıştı.

Genoa'yla sözleşmesi sona eren Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve Köln ile sözleşmesi sona eren Thierry Karadeniz ile de söz kesen Bordo-mavililer, Benfica'dan Sidney Cabral'in transferi için de büyük mesafe kat etti.

Portekiz spor gazetesi Record'un özel haberine göre; Trabzonspor, ismi Benfica ve Roma ile anılan Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo'nun transferi için kulübü Vitoria SC ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

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ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor'un bu transfer için Vitoria SC'ye 11,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

BENFICA VE ROMA İSTİYORDU

Vitoria SC'nin en çok rağbet gören oyuncularından biri olan Noah Saviolo'ya Portekiz devi Benfica ve İtalyan devi Roma da talip olmuştu.

Roma'nın kısa süre önce Saviolo için 9 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euroyu bulan bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu ancak görüşmelerin ilerlemediği, bu noktada devreye giren Trabzonspor'un rakiplerin saf dışı bırakarak transfere nokta koyduğu ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Vitoria SC formasıyla 36 maça çıkan Noah Saviolo, 2 gol - 8 asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.