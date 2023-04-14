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Trabzonspor'dan Andrea Pirlo sürprizi! 'Evet' dedi...

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#Trabzonspor#Teknik Direktör#Andrea Pirlo
Trabzonspordan Andrea Pirlo sürprizi Evet dedi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 08:27

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Bordo mavili ekip, teknik direktör konusunda nihai sonuca vardı.

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Trabzonspor'da en önemli gündem teknik direktör... Birçok teknik adamla görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, henüz bir hocayla anlaşma sağlayamamıştı ancak meraklı bekleyiş sona erdi.

Sabah'ın haberine göre; birçok isimle görüşen bordo-mavililer, Andrea Pirlo ile anlaşma sağladı ve uzun süredir devam eden arayışlarını noktaladı. İtalyan hoca, sezon sonunu işaret ederek 'Evet' dedi.

İşte Trabzonspor'un görüştüğü teknik adamlar ve yaşanan tüm gelişmeler:

SLAVEN BILIC: Şu an serbest statüde. İlk temas menajeri üzerinden sağlandı. İkinci görüşme yüz yüze yapılacak. Öncesinde transfer bütçesi, planlama ve sözleşme süresi konusunda menajeriyle bir temas daha kurulacak. 4 milyon Euro para istediği öğrenildi.

GUSTAVO POYET: Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan yakından tanıdığı Poyet'in menajeriyle görüşüldü. 31 Aralık 2023 yılında milli takım ile sözleşmesi sona erecek hoca, kulüp çalıştırma fikrine sıcak.

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İLHAN PALUT: Konyaspor ile çok başarılı işlere imza atan ve şu an serbest statüde yer alan İlhan Palut ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi. Sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu masaya yatılırdı. Ancak sözleşme süresinde fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Olma ihtimali zayıf.

MONTELLA: Adana Demirspor yönetimi, Trabzon'un görüşmesine izin vermedi. Pirlo ile beraber en kuvvetli aday.

ANDREA PIRLO: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan onay alarak dün kendisiyle ofisinde 1 saati aşkın yüz yüze görüşüldü. İtalyan hoca, sezon sonunu işaret ederek 'Evet' dedi. Başkan Doğan kendisiyle şimdi çalışmak istediklerini belirtince, düşünmek için izin istedi. En kuvvetli aday...

 

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#Trabzonspor#Teknik Direktör#Andrea Pirlo

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