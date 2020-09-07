MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro!
GeriFutbol Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'dan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro!
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ekibi Leipzig'in kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth için Trabzonspor, 25 milyon euro bonservis ücreti belirledi.

Trabzonspor'a en iyi ve en ciddi teklifi yapan Almanlar buna rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibini ikna edemedi. Kabul görmeyen 17+3 milyon Euro'luk tekliflerini 18+4 milyon Euro olarak revize eden Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor'dan yine ret yanıtı aldı.

Bu teklifleri düşünmeden reddeden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig yöneticilerine görüşmelerle ilgili son mesajı verdi, pazarlıklara son noktayı koydu.

Ağaoğlu, "Sörloth'un bonservisi 25 milyon Euro. Bu rakamın altına inmeyeceğiz. Bonuslarla da işimiz yok" dedi. (Fanatik)

Trabzonspordan Alexander Sörloth için son transfer kararı: 25 milyon euro

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle