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GeriFutbol Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
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Trabzonspor Kulübü, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspordan Ahmet Nur Çebiye geçmiş olsun mesajı

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