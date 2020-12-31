AA
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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