Trabzonspor'dan Adama Traore bombası!

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Süper Lig'de çıkış arayan Trabzonspor bir yandan da ara transfer için çalışmalar yapıyor. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili kulüp, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Adama Traore ile ilgileniyor.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan, daha sonra Aston Villa, Middlesbrough ve Wolverhampton'da forma giyen, Wolves'da yıldızlaşıp bir sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Adama Traore, 2023 yazında bedelsiz olarak Fulham'a transfer olmuştu.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Fulham'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız isim bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.

Adama Traore'nin Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.