×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor'dan Adama Traore bombası!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Adama Traore
Trabzonspordan Adama Traore bombası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 20:25

Süper Lig devi Trabzonspor'un Fulham forması giyen Adama Traore ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de çıkış arayan Trabzonspor bir yandan da ara transfer için çalışmalar yapıyor. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili kulüp, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Adama Traore ile ilgileniyor.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan, daha sonra Aston Villa, Middlesbrough ve Wolverhampton'da forma giyen, Wolves'da yıldızlaşıp bir sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Adama Traore, 2023 yazında bedelsiz olarak Fulham'a transfer olmuştu.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Fulham'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız isim bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.

Adama Traore'nin Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Adama Traore

BAKMADAN GEÇME!