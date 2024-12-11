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Trabzonspor'dan 6-1'lik galibiyet!

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#Trabzonspor#UEFA Gençlik Ligi#Sarajevo
Trabzonspordan 6-1lik galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 16:45

UEFA Gençlik Ligi 3. turu rövanş maçında Trabzonspor, konuk ettiği Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna kaldı.

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Papara Park’ta oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk ekip 10. dakikada Harun Ploco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 28. dakikada Poyraz Yıldırım, 30 ve 32. dakikalarda Ömer Faruk Duymaz ile 39. dakikada Boran Başkan'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Maçın ikinci devresinde de iyi oyununu sürdüren bordo-mavililer, 63. dakikada Poyraz Yıldırım ve 85. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun golüyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 takım arasına adını yazdırdı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 7 ile 16. sıralar arasında bitiren takımlarla eşleşecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde 20 Aralık'ta çekilecek son 32 turu kurası sonrasında, ilk maçlar 11-12 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmayı U19 A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Sabri Sarıoğlu ile Trabzonspor A takım teknik direktörü Şenol Güneş tribünden takip etti.

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#Trabzonspor#UEFA Gençlik Ligi#Sarajevo

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