Trabzonspor'dan 18'lik golcü hamlesi! Anlaşma sağlandı

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor bir transferde daha sona geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Standard Liege forması giyen 18 yaşındaki forvet René Mitongo ile anlaşma sağladı.
Haberde, 18 yaşındaki santrforun transfer sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği, sağlık kontrolleri için ise önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezon Belçika liginde 6 maça çıkan 1.87 boyundaki santrafor 125 dakika sahada kaldı.