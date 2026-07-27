×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan 18'lik golcü hamlesi! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#René Mitongo#Standard Liege
Trabzonspordan 18lik golcü hamlesi Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 22:18

Trabzonspor'un, Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen genç golcü René Mitongo'nun transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor bir transferde daha sona geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavililer, Standard Liege forması giyen 18 yaşındaki forvet René Mitongo ile anlaşma sağladı.

Gözden KaçmasınDünya Kupasının en güzel golü CabraldanDünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'dan!Haberi görüntüle

Haberde, 18 yaşındaki santrforun transfer sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği, sağlık kontrolleri için ise önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezon Belçika liginde 6 maça çıkan 1.87 boyundaki santrafor 125 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#René Mitongo#Standard Liege

BAKMADAN GEÇME!