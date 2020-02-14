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Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'dan 14 Şubat sürprizi!

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Trabzonspor'dan 14 Şubat sürprizi!

Trabzonspor, 14 Şubat Sevgililer günü sebebiyle bugün 15.30'da yapacağı antrenmanın ilk yarım saatinin taraftarlara açık olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu kritik mücadele öncesinde ilginç bir karar aldı.

14 Şubat Sevgililer gününü taraftarıyla birlikte kutlamak için harekete geçen bordo mavili ekip, bugün 15.30'da yapacağı idmanın ilk yarım saatini taraftarlara açtı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Sevenler buluşuyor! Takımımızın bugün 15:30'da yapacağı idmanın ilk yarım saati taraftarımıza açık olacaktır! Tüm Bordo-Mavililer davetlidir." ifadeleri kullanıldı.


Trabzonspordan 14 Şubat sürprizi

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