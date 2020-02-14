Trabzonspor'dan 14 Şubat sürprizi!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu kritik mücadele öncesinde ilginç bir karar aldı.

14 Şubat Sevgililer gününü taraftarıyla birlikte kutlamak için harekete geçen bordo mavili ekip, bugün 15.30'da yapacağı idmanın ilk yarım saatini taraftarlara açtı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Sevenler buluşuyor! Takımımızın bugün 15:30'da yapacağı idmanın ilk yarım saati taraftarımıza açık olacaktır! Tüm Bordo-Mavililer davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Sevenler buluşuyor! ❤ Takımımızın bugün 15:30'da yapacağı idmanın ilk yarım saati taraftarımıza açık olacaktır! Tüm Bordo-Mavililer davetlidir. ☺ pic.twitter.com/E6I14EkQtd — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 14 Şubat 2020





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!