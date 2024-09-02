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Trabzonspor'dan 10 sezon sonra bir ilk! 99 gündür...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspordan 10 sezon sonra bir ilk 99 gündür...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:52

En son 2014-15'te ilk 2 lig maçında gol atamayan Trabzonspor, 10 sezon sonra aynı "sessiz" başlangıcı yaptı

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Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.

Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.

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- En son ligde 26 Mayıs'ta gol attı

Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

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Trabzonspordan 10 sezon sonra bir ilk 99 gündür...

- 2020-2021 sezonundan sonra en az puan

Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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