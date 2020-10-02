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GeriFutbol Trabzonspor'dan 10 milyon TL'lik reklam anlaşması!
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Futbol
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan 10 milyon TL'lik reklam anlaşması!

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Trabzonspor Kulübü, Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic. A.Ş. (Colin's) ile 10 milyon liralık reklam anlaşması yapıldığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic. A.Ş. (Colin's) arasında 2020-21 futbol sezonu için reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Erk Pazarlama, şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 10.000.000 lira artı KDV ödeyecektir." denildi.

Trabzonspordan 10 milyon TLlik reklam anlaşması

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