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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı protesto edildi! Uğurcan Çakır da tepki çekti

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#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı#Süper Lig
Trabzonsporda Yusuf Yazıcı protesto edildi Uğurcan Çakır da tepki çekti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 17:37

Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır taraftarın tepkisine maruz kaldı.

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Trabzonspor'un sezon başı Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Kayserispor mücadelesinde protesto edildi.

Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, kaptırdığı toplar sonrası bordo mavili taraftarlar tarafından ıslıklandı. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan milli oyuncu, yerini Bardhi'ye bıraktı.

Bu sezon ikinci dönemini yaşadığı Trabzonspor'da eski görüntüsünde çok uzakta olan Yusuf, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Yusuf Yazıcı, çıktığı 22 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

UĞURCAN ÇAKIR DA TEPKİ ÇEKTİ

Trabzonspor, Kayserispor karşısında 4-3 geriye düşerken rakip takımın kaleyi bulan ilk 4 şutu gol oldu.

Bordo mavililerin yediği goller sonrası kaleci Uğurcan Çakır, sosyal medyada performansı nedeniyle tepki çekti.

 

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#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı#Süper Lig

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