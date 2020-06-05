Trabzonspor'da yönetim kurulu online toplantı yaptı

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyelerimizin stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerimiz video konferans yöntemiyle iştirak etti. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi."