Trabzonspor'da yıl sonu hedefi!

Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. İlk 8. haftalık bölümde tarihinin en kötü istatistiklerini elde eden Karadeniz ekibi, 17. sırada kendine yer buldu. Geçtiğimiz sezonun aksine bir performans ortaya koyarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, milli arada takımı teknik direktör Abdullah Avcı'ya emanet etti.



İlk hedef Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'de 45 gündür maç kazanamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam 5 maçtır kazanamayan takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu arttırıcı çalışmaları ön planda tuttu. Bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına 22 Kasım Pazar günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkacak olan Abdullah Avcı takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.



Yıl sonuna kadar oynanacak 7 maç Trabzonspor kaderini belirleyecek

Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yıl sonuna kadar oynayacağı 7 maç takımın ligdeki kaderinde etkili olacak. Avcı ile birlikte yeniden bir ritim yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla seri galibiyetlere başlayarak yukarıya doğru tırmanışa geçmesi camianın en büyük beklentisi olarak görülüyor.



2020 yılını derbiyle kapatacak

Milli ara sonrası Trabzonspor için Süper Lig, yeni bir heyecan kazanacak. İlk 8. haftalık bölümdeki kötü gidişatı sonlandırıp, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçıyla 2020 yılını geride bırakacak. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlardan önemli puanlar çıkartarak 2021 yılında zirveyi kovalayacak sıralamada olmayı hedefliyor.