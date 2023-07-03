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Trabzonspor'da yeni transfer Fernandez bugünkü idmana çıkmadı

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#Trabzonspor#Joaquin Fernandez#Sporanasayfa
Trabzonsporda yeni transfer Fernandez bugünkü idmana çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 20:21

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yarın başlayacak Slovenya kampı öncesi basına açık idman yaptı. Uyluk adalesinde ağrı yaşayan yeni transfer Fernandez idmana çıkmazken, Stefano Denswil ilk kez idmana katıldı.

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da yapılan son çalışmayla devam etti. Kampın ikinci etabı için yarın Slovenya'ya hareket edecek olan bordo mavili takım, yolculuk öncesi basına açık idman yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.30da başlayan idmanın ilk etabında futbolcular fitness salonunda çalıştı. İdmanın ikinci etabında çim sahada çalışan oyuncuların yüksek enerjisi dikkat çekti.

DENSWIL İDMANDA, LAHTIMI VE FERNANDEZ YOK

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda kadro dışı olan Koita, takıma izin almadığı halde katılmayan Lahtimi, transfer izni verilen Djaniny ile milli takımlarda olan futbolcular katılmadı. Bordo-mavililerin yeni transferi Joaquin Fernandez önceki gün idmanda uyluk adalesinde ağrı hissettiği için tedbir amaçlı bugünkü idmana çıkmadı. Takıma dün katılan ve izinli olan Stefano Denswil ise bugün ilk kez idmana çıkarak takımdan ayrı çalıştı.  

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları için yarın havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine hareket edecek.

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#Trabzonspor#Joaquin Fernandez#Sporanasayfa

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