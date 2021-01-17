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GeriFutbol Trabzonspor'da yeni transfer Berat Özdemir takımla çalıştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni transfer Berat Özdemir takımla çalıştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Berat Özdemir'in takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maçla son buldu.

Öte yandan Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in de takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda yeni transfer Berat Özdemir takımla çalıştı

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