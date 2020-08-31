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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Trabzonsporda yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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