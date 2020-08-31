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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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