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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım yarın öğleden sonra kara yoluyla Rize'ye giderek, saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

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