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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 23:03,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kuvvet çalışmaları yapıp, topa sahip olma oyunları oynadı.

Futbolcuların yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testlerine girip, sağlık kontrolünden geçecekleri, akşam saatlerinde de antrenman yapacakları kaydedildi.

Trabzonsporda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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