Trabzonspor’da yaprak dökümü sürüyor! Karadeniz ekibinde 3 ayrılık kapıda

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Maliyetleri yüksek olan Marc Bartra ile Dorukhan Toköz’ün sözleşmelerini fesheden; Abdülkadir Parmak’ı Sivasspor’a satan, Flavio ve Lahtimi’yi kiralayan, Taha Altıkardeş’i bedelsiz olarak Göztepe’ye veren, kiralık sözleşmeleri sona eren Jean-Philippe Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Lazar Markovic’i de geri gönderen bordo mavili kulüpte yeni ayrılıklar kapıda.

SiOPiS ÜLKESiNE DÖNEBiLiR

Maxi Gomez’in İspanyol Cadiz, Alaves veya İtalyan Empoli kulüplerinden birine gitmesi bekleniyor. Enis Bardhi’nin İtalya’dan Torino veya Arap ülkelerinden bir kulübe gönderilebileceği ifade ediliyor. Manolis Siopis de Çaykur Rizespor’un yanı sıra Yunanistan’ın PAOK ve AEK takımlarının gündeminde.