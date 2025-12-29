×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Trabzonsporda yaprak dökümü 5 ayrılık birden
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 09:56

Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Takıma gelecekler kadar gideceklerin durumu da merak ediliyor. Teknik direktör Fatih Tekke, raporunu yönetime iletti ve ayrılacak futbolcular belli oldu.

Haberin Devamı

Yabancı kontenjanında yer açmak adına Sikan ve Olaigbe ile yollar ayrılacak. Her iki oyuncu da kiralık gönderilecek gibi duruyor. Olaigbe’yi yurt içinden Kasımpaşa ve Gaziantep FK çok istiyor. Yurt dışından talipleri de var. 

Trabzonsporda yaprak dökümü 5 ayrılık birden

Sikan’ı ise en ciddi isteyen kulüp; Kopenhag. Öte yandan yerli isimlerden Serdar Saatçi ve Cihan Çanak için de karar verildi.

Gözden KaçmasınTrabzonsporun rotası Yari VerschaerenTrabzonspor'un rotası Yari Verschaeren!Haberi görüntüle

Fatih Tekke’nin, iki oyuncunun da ayrılması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Arif Boşluk’un ise son Gençlerbirliği mücadelesinin ardından bileti kesilmişti. Konyaspor, Arif’i istiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!