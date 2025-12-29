Trabzonspor'da yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Haberin Devamı

Yabancı kontenjanında yer açmak adına Sikan ve Olaigbe ile yollar ayrılacak. Her iki oyuncu da kiralık gönderilecek gibi duruyor. Olaigbe’yi yurt içinden Kasımpaşa ve Gaziantep FK çok istiyor. Yurt dışından talipleri de var.

Sikan’ı ise en ciddi isteyen kulüp; Kopenhag. Öte yandan yerli isimlerden Serdar Saatçi ve Cihan Çanak için de karar verildi.

Fatih Tekke’nin, iki oyuncunun da ayrılması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Arif Boşluk’un ise son Gençlerbirliği mücadelesinin ardından bileti kesilmişti. Konyaspor, Arif’i istiyor.