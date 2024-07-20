Trabzonspor'da Wout Weghorst iddiası!

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Trabzonspor transferde hareketli günler yaşarken, başkan Ertuğrul Doğan dün taraftarlara müjdeli haberler verdi. Bordo mavililerin patronu golcü arayışlarında önemli mesafeler kat ettiklerini belirtirken, “Onuachu transferinde sona yaklaştık. Kendisi ve ailesi şehri çok sevdi, burada kalmak istiyor. Kulübü, yavaş yavaş onlar aşağı iniyor. Biz de yukarı çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta bu işi noktalayabiliriz. Onuachu dışında önemli bir santrfor daha var gündemimizde. Dünyaca bilinen bir oyuncu ile görüşüyoruz” açıklamasını yaptı.

MUHAMMED CHAM TRANSFERiNDE BiR PROBLEM GÖRÜNMÜYOR

Trabzon yerel basınından 61 saat, bu golcünün bir dönem Beşiktaş formasını da giyen ve şu anda Burnley’de oynayan Wout Weghorst olduğunu yazdı. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı golcünün piyasa değeri 6 milyon Euro. Öte yandan Başkan Doğan dün yaptığı açıklamada şunları da söyledi: “Tahminen 5 veya 6 transfer daha gerçekleştirmiş olacağız gibi duruyor. Muhammed Cham ile ilgili bir problemimiz yok. Uğurcan’ın Avrupa’da oynama hayali var. İyi bir talip olursa izin vereceğiz. Ancak henüz teklif yok.”