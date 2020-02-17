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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Wakaeme sevinci

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Trabzonspor'da Wakaeme sevinci

Ligde bu hafta sahasında Sivasspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna toruna Trabzonspor, 23. hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivasspor maçında sakatlanarak devam edemeyen Nwakaeme antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

 

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı antrenmanda yer almazken, Abdülkadir Ömür ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Ayrıca, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de takımla birlikte idman yaptı. 

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonsporda Wakaeme sevinci


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