Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Bakasetas'tan Kızılyıldız maçı sonrası açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Bakasetas#Vitor Hugo
Trabzonsporda Vitor Hugo ve Bakasetastan Kızılyıldız maçı sonrası açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 00:29

Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maçlara bırakan Trabzonspor'da futbolcular Bakasetas ve Vitor Hugo maçı değerlendirdi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da futbolcular Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakasetas: BİZ DAHA İYİ TAKIMIZ AMA ONLAR DAHA AKILLICA OYNADI

Basit şeyler söyleyebilirim ancak. Biz Kızılyıldız'dan daha iyi bir takımız ama onlar bizden daha akıllıca oynadı. Daha fazla tecrübe koydu. Ancak biz daha iyi olan tarafız.

Gözden Kaçmasın

Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor (Maç özeti)Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor (Maç özeti)Haberi görüntüle

HUGO: SOYUNMA ODASINDA ÜZGÜN VE KIZGIN BİR HAVA HAKİMDİ

Canımızı çok yakan bir maç oldu. Soyunma odasında üzgün ve kızgın bir hava hakim. Maça çıkmadan önce konuştuğumuz tek şey bu maçın önemiydi. Rakibimiz çok fazla şans üretemedi ama bulduğu az şansı değerlendirdi. Maçı domine eden, galibiyete daha yakın olan tarafık ama değerlendiremedik. Garip bir maç oldu aslında. Maçın sonucundan sonra puan durumuna bakınca rakiplerin sonuçlarını bekleyeceğiz. Ne kadar şansımız varsa sonuna kadar zorlayacağız. Takım bırakmayacak, sonuna kadar mücadele edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Bakasetas#Vitor Hugo

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek