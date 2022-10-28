Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Bakasetas'tan Kızılyıldız maçı sonrası açıklamalar

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da futbolcular Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakasetas: BİZ DAHA İYİ TAKIMIZ AMA ONLAR DAHA AKILLICA OYNADI

Basit şeyler söyleyebilirim ancak. Biz Kızılyıldız'dan daha iyi bir takımız ama onlar bizden daha akıllıca oynadı. Daha fazla tecrübe koydu. Ancak biz daha iyi olan tarafız.

HUGO: SOYUNMA ODASINDA ÜZGÜN VE KIZGIN BİR HAVA HAKİMDİ

Canımızı çok yakan bir maç oldu. Soyunma odasında üzgün ve kızgın bir hava hakim. Maça çıkmadan önce konuştuğumuz tek şey bu maçın önemiydi. Rakibimiz çok fazla şans üretemedi ama bulduğu az şansı değerlendirdi. Maçı domine eden, galibiyete daha yakın olan tarafık ama değerlendiremedik. Garip bir maç oldu aslında. Maçın sonucundan sonra puan durumuna bakınca rakiplerin sonuçlarını bekleyeceğiz. Ne kadar şansımız varsa sonuna kadar zorlayacağız. Takım bırakmayacak, sonuna kadar mücadele edecek.