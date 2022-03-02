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Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Sezonu kapatabilir...

#Vitor Hugo#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonsporda Vitor Hugo şoku Sezonu kapatabilir...

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun sağ bacağında kırık tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli stoper sezonu kapatabilir...

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Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun son durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Sağ bacağında kırık tespit edilen Vitor Hugo'ya uzun bacak alçısı uygulandığı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun sezonu kapatma ihtimali bulunuyor...

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" denildi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Antalyaspor maçının ardından, "Vitor Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek. O anlamda keyfim kaçık. Zaten eksik olduğumuz bir bölgeydi. Ne olduğunu bekleyeceğiz, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi, genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız." ifadelerini kullandı.

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#Vitor Hugo#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası

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