Trabzonspor'da Umut Bozok ve Naci Ünüvar maç kadrosunda

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadele için özel uçak ile saat 16.30'da İstanbul'a hareket etti. Kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Peres götürülmedi. Yeni transferler Umut Bozok ve Naci Ünüvar ise kadroda yer aldı.



Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde şu isimler yer aldı:



"Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Siopis, Eren Elmalı, Gbamin, Doğucan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Djaniny ve Umut Bozok."

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UMUT BOZOK PAYLAŞIMI

Öte yandan Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok için şu paylaşımı yaptı: